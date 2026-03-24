Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha affermato che vuole ampliare il programma nucleare e che considererà la Corea del Sud come il suo nemico “più ostile”. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha affermato che il suo Paese consoliderà in modo permanente il suo status di stato dotato di armi nucleari. Kim ha poi detto che considererà la Corea del Sud come il suo nemico “più ostile“. “La dignità della nazione, il suo interesse nazionale e la sua vittoria finale possono essere garantiti solo dalla potenza più forte”, ha affermato Kim, aggiungendo che Pyongyang “continuerà a consolidare il nostro status assolutamente irreversibile di potenza nucleare”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Kim Jong Un vuole ampliare il programma nucleare

Articoli correlati

Corea del Nord, Kim Jong Un presenta nuovo lanciarazzi nucleareCorea del Nord, Kim Jong Un presenta un nuovo lanciarazzi nucleare: la tensione sale nella penisola coreana La Corea del Nord ha intensificato la sua...

Corea del Nord, Kim Jong Un presenta nuovo lanciarazzi nucleare: “Arma unica al mondo”(Adnkronos) – Kim Jong Un ha presieduto la presentazione ufficiale di un nuovo e imponente sistema lanciarazzi multiplo progettato, secondo i media...

Sleep Interrupted Your Body Is Following a Pattern 10,000 Years Old

Tutti gli aggiornamenti su Kim Jong

Temi più discussi: Il momento d'oro di Kim Jong-un: 14 miliardi di dollari guadagnati dall'appoggio alla guerra di Putin; Nord Corea, Kim Jong-un rieletto capo dello Stato. Putin si congratula; Corea del Nord, testati missili alla presenza di Kim Jong-un: Distruggeranno qualsiasi infrastruttura; Corea del Nord al voto, affluenza del 99,99%: Kim Jong-un alle urne in una miniera.

Nordcorea, Kim Jong Un: consolideremo status di potenza nucleareRoma, 24 mar. (askanews) – Kim Jong Un ha formalmente definito la Corea del sud lo Stato più ostile e ha minacciato conseguenze spietate in caso di provocazioni da parte di Seoul, ribadendo al t ... askanews.it

Nord Corea, Kim Jong-un rieletto capo dello Stato. Putin si congratulaLa Corea del Nord non cambia e Kim Jong-un succede ancora una volta a sè stesso. Il leader nordcoreano, infatti, è stato rieletto come presidente della commissione Affari di Stato, la più importante p ... tg24.sky.it

Kim Jong Un supervisiona test di nuovi carri armati in Corea del Nord, accompagnato dalla figlia adolescente Ju Ae, durante un’esercitazione militare facebook

Il leader della Corea del Nord Kim Jong Un ha supervisionato un'esercitazione militare condotta con nuovi tipi di carri armati. Nel video trasmesso dalla televisione di Stato, Kim è stato ripreso seduto su uno di questi tank, mentre all'interno c'era sua figlia Ju A x.com