Recentemente, un noto marchio di ristorazione ha introdotto una nuova proposta di kebab, suscitando discussioni tra i consumatori. La novità si presenta come una variante rispetto alle offerte tradizionali, con caratteristiche specifiche nel metodo di preparazione. Nei centri urbani, il kebab rappresenta ormai una presenza consolidata, caratterizzata da aromi di carne speziata e fumo che accompagnano i pasti veloci quotidiani.

Il girarrosto verticale non è più l’unico sovrano dei marciapiedi italiani. Nelle strade dove il profumo di carne speziata e resina di fumo scandisce il ritmo dei pasti veloci, il kebab ha smesso da tempo di essere un’esotica novità per diventare una costante della dieta urbana. Con il 71% degli italiani che dichiara di consumarlo regolarmente, questo disco di pane farcito ha scalato le gerarchie dello street food, posizionandosi accanto alla sacra pizza al taglio e resistendo all’invasione del sushi take-away. È un fenomeno di massa che oggi si evolve, incrociando la strada di chi del croccante ha fatto una religione. Il kebab cambia pelle: la prova in anteprima del nuovo esperimento croccante di KFC. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - KFC ha lanciato la sua versione di kebab che potrebbe dividere gli appassionati. Lo abbiamo provato (in anteprima)

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