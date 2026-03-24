kabel trasferta ok missione compiuta

Missione compiuta. La Kabel Volley Prato batte il fanalino di coda Migliarino per 3-0 (25-18, 26-24, 25-17) e prosegue il suo cammino vero i play off di serie C maschile. Gara scontata solo sulla carta e che Prato ha, tutto sommato, ben interpretato, riuscendo a contenere gli effetti nefasti delle consuete distrazioni. Questo soprattutto nel secondo parziale nel quale gli ospiti erano risaliti fino al 24-24. Alla fine, come detto, complimenti a Migliarino per l’atteggiamento e per averci sempre provato ma anche a Prato per aver fatto quello che tutti si attendevano e cioè conquistare i tre punti. La gara. Nel primo set la Kabel parte con Pontillo e Alpini in diagonale, Romei e Sottani al centro, Menchetti e Nincheri di banda e Jordan Civinini libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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