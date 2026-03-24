Juventus tutto pronto il rinnovo di Vlahovic | incontro in vista

Da ilprimatonazionale.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rinnovo di Vlahovic In base a quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra Juventus e Vlahovic è stato  fissato un  vertice per il rinnovo. L’incontro tra le parti Dunque, è stato fissato un vertice molto importante tra l’entourage di Vlahovic e la dirigenza della Juventus. Le parti si incontreranno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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