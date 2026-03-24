Il rinnovo di Vlahovic In base a quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra Juventus e Vlahovic è stato fissato un vertice per il rinnovo. L’incontro tra le parti Dunque, è stato fissato un vertice molto importante tra l’entourage di Vlahovic e la dirigenza della Juventus. Le parti si incontreranno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, tutto pronto il rinnovo di Vlahovic: incontro in vista

Articoli correlati

Juventus, Di Marzio “Incontro tra la Juve e Vlahovic per il rinnovo”Di Marzio: “Juventus, primo incontro con Vlahovic per il rinnovo: c’è apertura!” Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su Sky in merito ai nuovi...

Vlahovic Juve, tutto aperto per il rinnovo: vuole un incontro per parlare col club! E può rientrare contro…Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Juventus, Vlahovic non convocato per Udine. Milik...

Tutti gli aggiornamenti su Juventus tutto pronto il rinnovo di...

Temi più discussi: Juve, offertona a Bernardo Silva: pronto un triennale per convincere la stella del City; ?? Juve: pronto un triennale per Bernardo Silva. Inter: blitz per Vicario; Juventus - Sassuolo LA CRONACA DELLA PARTITA; Zirkzee apre, il calciomercato Juve si accende: valigie fatte a Manchester, con lo United è finita.

Juventus, tra nazionali e futuro: 15 via. Spalletti pronto al rinnovoLa Juventus, domenica, si è ritrovata alla Continassa dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo per svolgere la classica seduta di scarico. Dopodiché,. tuttomercatoweb.com

Juventus, tutto pronto per il rinnovo di Spalletti. Si attende il rientro di ChielliniIl futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è sempre più vicino. Dopo i dialoghi delle ultime settimane, l’accordo. tuttomercatoweb.com

#Juve e #PSG lavoreranno allo scambio in estate Secondo la Gazzetta i due club potrebbero arrivare allo scambio dei cartellini di #David e #KoloMuani, una doppia operazione che farebbe comodo a tutti L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO facebook

#Juventus, Bernardo Silva è l’uomo giusto per Spalletti: Champions spartiacque e nuovo ostacolo Via @GiokerMusso x.com