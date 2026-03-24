Juventus TS Locatelli emotivamente distrutto dopo l’errore dal dischetto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciatore della Juventus si è mostrato visibilmente scosso dopo aver sbagliato il rigore contro il Sassuolo. L’errore dal dischetto ha causato una reazione emotiva evidente, lasciando il giocatore molto colpito. La partita si è conclusa con questa occasione fallita, e l’atleta ha manifestato chiaramente il suo stato d’animo durante e dopo l’evento.

“Locatelli emotivamente distrutto” In base a quanto riportato da Tuttosport, Locatelli è apparso distrutto dopo l’errore dal dischetto contro il Sassuolo. Il centrocampista ha poi scelto il silenzio, trascorrendo la domenica in famiglia e ignorando i prevedibili attacchi social. Tuttavia, Manuel non è stato lasciato solo. Il “gruppo storico” della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, TS “Locatelli emotivamente distrutto dopo l’errore dal dischetto” Articoli correlati Locatelli sbaglia dal dischetto, i giornali non gli perdonano l’errore: pagella fortemente condizionata! Il votodi Redazione JuventusNews24Locatelli sbaglia dal dischetto: il centrocampista riceve un pesantissimo 4. Juventus, “Di Gregorio è emotivamente distrutto”Di Gregorio: un uomo distrutto Dopo la pesante sconfitta interna contro il Como (0-2), che ha aggravato il momento difficile della Juventus, emerge... Approfondimenti e contenuti su Juventus TS Locatelli emotivamente... Juventus, il gesto della squadra nei confronti di Manuel Locatelli dopo il rigore sbagliato contro il Sassuolo: cosa è successoJuventus, il gesto della squadra nei confronti di Manuel Locatelli dopo il rigore sbagliato contro il Sassuolo: cosa è successo ... calcionews24.com Juventus, Locatelli chiede spiegazioni per il cambio, Spalletti: ‘Vai in panchina’Nel secondo tempo della gara contro il Pisa, Luciano Spalletti ha deciso di intervenire con un cambio che ha creato un po’ di dibattito. Il tecnico bianconero ha infatti sostituito Manuel Locatelli ... it.blastingnews.com