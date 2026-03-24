Juventus Spalletti e dirigenza vicinisimi all’accordo per il rinnovo

Il punto sul rinnovo della trattativa tra Juventus e Spalletti Romeo Agresti ha fatto il putno sul suo canale Youtube sulla situazione del rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus. Questa settimana è in programma l’incontro tra la dirigenza e Spalletti: le parti sono molto vicine e si può arrivare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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