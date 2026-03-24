juventus si vuole esercitare il diritto di riscatto di faticanti

La Juventus ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista Giacomo Faticanti, attualmente in prestito dal Lecce. La società nerazzurra è pronta a confermare l’acquisto, dopo aver monitorato le sue prestazioni durante il periodo in prestito. La trattativa si inserisce in un’operazione di consolidamento del reparto mediano, con il club che intende formalizzare la decisione nelle prossime settimane.

Faticanti verso il riscatto Secondo quanto riportato da Nico Schira, la Juventus vuole esercitare il diritto di riscatto per Giacomo Faticanti, centrocampista U23 in prestito dal Lecce. “La Juventus sta pianificando di esercitare l’opzione di acquisto per ingaggiare a titolo definitivo Giacomo Faticanti (classe 2004) dal #Lecce. Il centrocampista è stato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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