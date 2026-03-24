Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato sera, la Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Sassuolo allo Stadio Allianz. Kenan Yildiz ha aperto le marcature nel primo tempo, ma la squadra ospite ha risposto con un gol di Andrea Pinamonti nella seconda frazione. Questo pareggio ha consolidato la lotta per un posto in Europa, mantenendo entrambe le squadre in corsa. Nel finale del match, Arijanet Muric ha realizzato un’importante parata, negando un rigore a Manuel Locatelli, fischiato per un fallo di mano di Jay Idzes. Questo intervento ha dimostrato il valore fondamentale del portiere nella lotta per il punto conquistato da Sassuolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus-Sassuolo 1-1: Muric decisivo, frena i Bianconeri ispirati da Yildiz.

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