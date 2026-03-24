La Juventus valuta seriamente il ritorno di Randal Kolo Muani nell’estate 2026: il centravanti francese, attualmente in prestito al Tottenham dal PSG, ha espresso chiaramente la volontà di tornare a Torino, dove si era trovato benissimo durante la sua esperienza in bianconero nel 2025. Il club parigino, che non lo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: ritorno di Kolo Muani?

Articoli correlati

Juventus: ritorno di fiamma per Kolo MuaniLa Juventus è attiva negli ultimi giorni della finestra di trasferimento di gennaio 2026, con il reparto offensivo che resta una priorità assoluta...

Juventus, clamoroso ritorno su Kolo Muani per l’attacco?Ritorno di Kolo Muani? In base a quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la Juventus potrebbe essere tornata su Kolo Muani dopo il...

Juventus: clamoroso ritorno di Kolo Muani

Aggiornamenti e notizie su Kolo Muani

Temi più discussi: Juve, Kolo Muani apre al ritorno: gli scenari per l'estate; Juve, rivoluzione attacco: lo scambio David-Kolo Muani e il ritorno di fiamma per Zirkzee; Romano sul possibile ritorno di Kolo Muani: La Juve deve decidere, lui ha le idee chiare; Juventus, con Vlahovic uno tra Zirkzee e Kolo Muani: idea di scambio con David, perché potrebbe accontentare tutti.

Juventus, ritorno Kolo Muani: Spalletti apre allo scambioLa Juventus torna su Kolo Muani: il francese gradisce il ritorno. Spalletti apre e si valuta uno scambio con il PSG nel mercato estivo. europacalcio.it

Kolo Muani può tornare alla Juventus: idea di scambio con il PSGKolo Muani alla Juventus - La Juventus torna a pensare a Randal Kolo Muani per rifondare il reparto offensivo in vista della ... fantamaster.it

Potessi scegliere tu, andresti a riprendere SUBITO Kolo Muani per questa Juventus #fblifestyle - facebook.com facebook

KOLO-BIS: C’È IL SI! La Juventus non molla Kolo Muani. E stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prossima estate i bianconeri ci riproveranno nuovamente per il bomber francese x.com