Juventus | novità dal calciomercato
La Juventus muove due pedine importanti sul fronte del calciomercato estivo 2026: una pista concreta in entrata per rinforzare l’attacco e una potenziale cessione eccellente in uscita per la fascia sinistra. In attacco, il sogno di riportare Randal Kolo Muani a Torino in via definitiva si fa sempre più vivido. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus: novità sul mercato della punta richiesta da Spalletti
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Kolo Muani Juve, primo sì del francese: si lavora al suo ritorno in bianconero, attenzione anche a questa contropartita. NovitàKolo Muani Juve, le indiscrezioni di mercato svelano il possibile ritorno dell’attaccante attraverso uno scambio che coinvolge i francesi La Juventus studia le giuste mosse per rinforzare pesantemente ... juventusnews24.com
7 anni fa, la prima partita all'Allianz Stadium della Juventus Women 7 years ago, Juventus Women play their first match at the Allianz Stadium - facebook.com facebook
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