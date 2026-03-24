Juventus la Fiorentina supera la Juve nel ranking UEFA
La Fiorentina, nonostante l’annata da incubo in Serie A, ha superato la Juventus nel ranking UEFA grazie agli ottavi di Conference. Ranking UEFA per club: la Fiorentina supera la Juventus, viola al 22° posto, bianconeri scivolano al 25° La Fiorentina continua la sua scalata europea e, grazie agli ottavi di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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