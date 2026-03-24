juventus i bianconeri sprofondano nel ranking uefa

La Juventus si trova ora al 25º posto nel ranking UEFA, un calo rispetto alle stagioni passate. La squadra ha avuto risultati insoddisfacenti nelle competizioni europee negli ultimi anni, portando a questa posizione. La situazione rappresenta un cambiamento rispetto alla posizione raggiunta in passato, dopo diverse campagne caratterizzate da esiti deludenti.

La Juventus sprofonda nel ranking UEFA, e finisce al 25esimo posto dopo anni di campagne europee mediocri e risultati deludenti. Ranking UEFA per club: la Fiorentina supera la Juventus, viola al 22° posto, bianconeri scivolano al 25° Perfino la Fiorentina ha superato la Juventus e, grazie agli ottavi di Conference L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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