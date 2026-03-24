juventus gattuso locatelli migliorato i rigori li sbagliano tutti

Il commissario tecnico della nazionale ha commentato pubblicamente le prestazioni di Manuel Locatelli, sottolineando come il centrocampista sia migliorato nel tempo. Dopo il rigore sbagliato durante la partita contro il Sassuolo, Gattuso ha difeso il giocatore, affermando che anche altri calciatori commettono errori dal dischetto. Le dichiarazioni sono state rese note tramite un'intervista o un intervento pubblico.

L’elogio di Gattuso Il CT della nazionale Gennaro Gattuso ha elogiato pubblicamente Manuel Locatelli e lo ha difeso dalle critiche dopo il rigore sbagliato con il Sassuolo. Parole arrivate in vista dei play off mondiali. “Come ho ritrovato Locatelli? Sta facendo molto bene, ma anche la Juve è una squadra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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