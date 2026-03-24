Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 21 marzo 2026, il Allianz Stadium di Torino ha ospitato un match emozionante tra Juventus FC e US Sassuolo Calcio, che è terminato con un pareggio 1-1. Manuel Locatelli della Juventus ha visto il suo calcio di rigore parato, mentre Andrea Pinamonti ha risposto a Kenan Yildiz, che aveva aperto le marcature per i bianconeri. Il Sassuolo ha affrontato l’incontro con una rosa ridotta a causa di un’epidemia di pertosse che ha colpito diversi membri della squadra, escludendo, tra gli altri, Nemanja Matic e Kristian Thorstvedt. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus e Sassuolo pareggiano 1-1: la crisi influenzale frena la Vecchia Signora.

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