In questa stagione, la Juventus ha subito gol contro il Sassuolo in cinque occasioni diverse, passando da Tudor a Spalletti come allenatori. La serie di incontri tra le due squadre ha registrato diversi momenti di rete, senza che si tratti di episodi isolati. Le partite si sono svolte nel corso di vari incontri ufficiali in questa annata sportiva.

di Paolo Rossi Juventus, il Sassuolo non ha rappresentato un caso isolato. Era accaduto già cinque volte nel corso di questa stagione: da Tudor a Spalletti. È assolutamente comprensibile la frustrazione per i punti persi contro il Sassuolo. Farsi rimontare quando si è in vantaggio è uno dei segnali che più fa scattare l’allarme sulla tenuta mentale e sulla gestione dei momenti chiave di una squadra. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Il blackout contro il Sassuolo non è un caso isolato. In totale, è successo 5 volte che la Juventus sia passata in vantaggio in una partita senza poi riuscire a portare a casa la vittoria. Ecco il dettaglio completo, diviso per gestione tecnica: Gestione Tudor (2 precedenti). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, contro il Sassuolo non è stato un caso isolato. È già successo cinque volte in questa stagione: prima con Tudor e ora con Spalletti…

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