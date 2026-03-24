Juventus | all’assalto di Kolo Muani

La squadra torinese ha riattivato i contatti per il trasferimento di un attaccante francese, attualmente in prestito in Premier League. Il giocatore, di proprietà di un club parigino, è previsto in una cessione a titolo definitivo nel 2026. La trattativa riguarda il possibile acquisto durante la prossima sessione di calciomercato estiva.

La Juventus torna all’assalto di Randal Kolo Muani: il centravanti francese, attualmente in prestito al Tottenham dal PSG, è di nuovo nel mirino bianconero per un’acquisizione a titolo definitivo nell’estate 2026. Si tratta di un ritorno di fiamma concreto, con Luciano Spalletti che spinge con convinzione per riavere il giocatore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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