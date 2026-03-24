Il mercato della Juventus si fa incandescente con il possibile ritorno di fiamma per Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, attualmente in prestito al Tottenham ma di proprietà del PSG, chiuderà la sua parentesi inglese a giugno per rientrare temporaneamente a Parigi. Tuttavia, il suo futuro sotto la Torre Eiffel appare già segnato: il tecnico Luis Enrique non lo considera parte del progetto tecnico, aprendo di fatto le porte a una cessione definitiva nella sessione estiva del 2026. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore classe 1998 ha già manifestato, tramite il suo entourage, la piena disponibilità a sposare la causa bianconera. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve-Kolo Muani, si riaccende la pista: David la chiave per il PSG

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