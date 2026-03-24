Justin Bieber, dopo la sua ultima apparizione pubblica, conferma in modo chiaro come sia dominante la tendenza a mettere al polso nelle occasioni più importanti un orologio di piccole dimensioni. Il cantante canadese si è presentato al Fanatics Flag Football Classic, il torneo che riunisce star ed ex campioni della NFL e del Team USA, indossando un Rolex tanto raro quanto affascinante. Seduto in tribuna, Justin Bieber ha sfoggiato uno dei look che più gli appartengono: capi oversize d’ispirazione urbana, cappellino portato al contrario e, al polso, un Rolex Cellini vintage della linea femminile, un modello difficilissimo da vedere e lontano anni luce dai segnatempo sportivi che indossa abitualmente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Justin Bieber ha sfoggiato un raro ed elegantissimo Rolex vintage

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