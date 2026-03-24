Jessica Rossi, campionessa olimpica di Londra 2012 nel tiro a volo, è diventata mamma del piccolo David a luglio. Dopo circa otto mesi, è stata convocata per la prima tappa della Coppa del Mondo 2026, che si svolgerà a Tangeri. La sua partecipazione segna il suo ritorno alle competizioni dopo il periodo di maternità.

Jessica Rossi è diventata mamma del piccolo David lo scorso luglio e ora si appresta a tornare in gara: a otto mesi di distanza dal lieto evento, la Campionessa Olimpica di Londra 2012 nel trap si rimetterà in gioco nella tappa che aprirà la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. La 34enne sarà protagonista a Tangeri (Marocco) dal 26 al 2 aprile, dove punta a ben figurare e a iniziare nel miglior modo possibile il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La portabandiera dell’Italia ai Giochi di Tokyo 2020, nonché tre volte Campionessa del Mondo a livello individuale (2009, 2013, 2017), è stata selezionata dal DT Marco Conti, che nel trap ha convocato anche Erminio Frasca, Fabio Sollami, Daniele Resca, Alessia Iezzi, Erica Sessa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jessica Rossi torna dalla maternità! Grande rientro in Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Tangeri

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Una mattina in compagnia dello . Sabato 14 marzo ore 10.30 proponiamo una lettura in Italiano e cinese del libro: Lo spiritello portafortuna di Yue Zhang, tradotto in italiano da Jessica Rossi per Babalibri. A seguire verrà - facebook.com facebook