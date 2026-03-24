Negli ultimi mesi una donna apparentemente perfetta ha conquistato i social network: una giovane soldatessa bionda, patriottica, fotografata accanto a jet militari e leader politici. Il suo nome è Jessica Foster e per molti utenti rappresentava l’immagine ideale della “ soldatessa americana ”: uniforme impeccabile, dichiarazioni patriottiche e foto accanto a figure di primo piano come Donald Trump. In breve tempo il suo profilo Instagram ha accumulato centinaia di migliaia di commenti e oltre un milione di follower, molti dei quali convinti che la donna fosse una vera militare dell’esercito statunitense. Le immagini pubblicate raccontavano una vita apparentemente straordinaria. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Jessica Foster, la “soldatessa perfetta” che fa impazzire Trump e il web: ma la rivelazione è choc

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Tutto quello che riguarda Jessica Foster

Temi più discussi: Jessica Foster, la soldatessa virtuale che fa impazzire i Maga; Jessica Foster, la soldatessa Usa star dei social in realtà non esiste; Jessica, la soldata virtuale che fa impazzire i Maga; Influencer patriottica e pro-Trump, ma è un fake: chi è davvero Jessica Foster.

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Tra dicembre 2025 e marzo 2026, un nome ha iniziato a circolare con insistenza sui social network americani, soprattutto negli ambienti conservatori: Jessica Foster. Una giovane soldatessa bionda dell’esercito statunitense, patriottica, sorridente, spesso ritrat facebook