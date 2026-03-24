La scomparsa di Jan Thiel, avvenuta a Bangkok il 23 marzo 2026, segna la fine di una stagione irripetibile del motociclismo. Non se ne va soltanto un tecnico vincente, ma uno degli ultimi grandi artigiani-geni del motore a due tempi da competizione, uno capace di trasformare cilindrate minuscole in macchine da mondiale, e di lasciare un’impronta profonda in Olanda, in Spagna e soprattutto in Italia. Il suo palmarès complessivo viene ricostruito in 51 titoli mondiali tra campionati piloti e costruttori, un numero che basta da solo a spiegare la statura del personaggio. Nato ad Amsterdam nel 1940, Thiel si fece conoscere nei Paesi Bassi negli anni Sessanta, quando insieme a Martin Mijwaart fondò la Jamathi, nome ricavato proprio dall’unione di “Jan”, “Martin” e “Thiel”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jan Thiel, il mago del due tempi che trasformò i piccoli motori in opere d’arte

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