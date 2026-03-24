Jade la nuova era passa da Milano

Lo scorso 14 marzo, il Fabrique di Milano ha ospitato il primo concerto italiano di Jade Thirlwall nel suo tour mondiale. La cantante, nota per il debutto solista e il successo internazionale con l’album “That’s Showbiz Baby!”, ha portato sul palco una performance che ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori. Si tratta della prima volta in Italia per l’artista nel suo nuovo percorso musicale.

Dopo il debutto solista e il successo globale di That’s Showbiz Baby!, Jade Thirlwall arriva anche in Italia con il suo primo tour mondiale, facendo tappa al Fabrique di Milano lo scorso 14 marzo. Un live atteso e carico di aspettative, che ha segnato un passaggio decisivo nella nuova identità artistica della popstar britannica. Sul palco, Jade costruisce uno show che è dichiarazione d’intenti: estetica pop, teatralità e una forte consapevolezza della propria narrazione, tra empowerment e ironia. LEGGI ANCHE: Dimartino: nostalgia, ispirazione e luci di Sicilia. «Musica e cinema sono arti in osmosi» La scaletta attraversa i momenti chiave del suo esordio da solista, da Angel Of My Dreams a IT girl, alternando energia da club a momenti più intimi, senza mai perdere il controllo della scena. 🔗 Leggi su Funweek.it

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