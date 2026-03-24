Dal 22 aprile è nelle sale il nuovo biopic dedicato a Michael Jackson, diretto da Antoine Fuqua. La pellicola ripercorre la vita e la carriera del cantante, con una particolare attenzione alla sua famiglia e ai momenti più significativi del suo percorso artistico. Tra gli interpreti, figura anche un attore che interpreta lo zio

(askanews) – Cresce l’attesa per Michael. Dal 22 aprile arriva il film diretto da Antoine Fuqua che racconta la storia del re del pop Jackson, dalla scoperta del suo talento come frontman dei Jackson Five, fino al successo mondiale: concentrandosi sugli anni dell’ascesa e andando oltre la musica, ripercorrendo alcune delle performance più famose. GUARDA LE FOTO Michael Jackson, le foto della più grande pop star di tutti i tempi. A interpretare la star c’è il nipote di Michael, Jaafar Jackson al suo debutto cinematografico. Il 29enne, cantante e ballerino, racconta in una clip come è stato trasformarsi nel mito. «Io amo le sfide, volevo dimostrare alla mia famiglia, al produttore, che potevo farcela. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Jaafar Jackson è lo zio “Michael” nel biopic: «Ho ballato fino a far sanguinare i piedi»

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La leggenda prende forma. Jaafar Jackson racconta cosa serve per interpretare un'icona globale in MICHAEL. Dal 22 aprile al cinema e in IMAX® #MichaelIlFilm x.com