Roma – Anima mia, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. O amarle. Fino a riaverle. Ivano Michetti può tornare a casa sua dopo quattro anni di dolorosa attesa. L’appartamento è finalmente libero. Dopo una lunga occupazione abusiva, denunce televisive, annunci, smentite, una faticosa battaglia legale, il chitarrista dei Cugini di Campagna può rientrare in possesso dell’appartamento “conteso” a Torpignattara, Roma. La svolta è arrivata lunedì 23 marzo, fa sapere Repubblica, data indicata dall’occupante Samia nel faccia a faccia televisivo a I Fatti Vostri di febbraio: l’impegno preso, questa volta, è stato rispettato. Lo ha confermato l’inviato de I Fatti Vostri, il giornalista Fabio Lippolis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ivano Michetti dei Cugini di Campagna torna in possesso della sua casa: l’occupante abusiva ha lasciato l’appartamento

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Aggiornamenti e notizie su Ivano Michetti

Temi più discussi: A I Fatti Vostri Ivano Michetti dei Cugini di Campagna; Liberata la casa di Ivano dei Cugini di Campagna, la donna che l'ha occupata riconsegna le chiavi; Ivano dei Cugini di Campagna torna in possesso di casa: l’occupante abusiva libera l’appartamento; A I Fatti Vostri ospite Ivano Michetti dei Cugini di Campagna.

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