Italo Ferraro morto a Napoli chi era l' architetto e storico investito dallo scooter guidato da una ragazza

Italo Ferraro, architetto e storico, è deceduto a Napoli dopo essere stato investito da uno scooter condotto da una ragazza. L’incidente è avvenuto in una zona della città. La polizia ha avviato le verifiche necessarie per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Ferraro aveva una lunga carriera nel settore dell’architettura e della ricerca storica.

Altra scia di sangue sulle strade di Napoli. Nel corso della serata di lunedì 23 marzo, in Corso Vittorio Emanuele, è stato investito da uno scooter ed è morto Italo Ferraro, architetto e storico 85enne. A causa dell’impatto, per il docente universitario non c’è stato scampo. A travolgerlo è stato un motociclo Aprilia Sport City 125, guidato da una ragazza di 27 anni, che procedeva in direzione Piazza Mazzini. Italo Ferraro morto a Napoli: l'architetto e storico investito da uno scooter La rabbia di Borrelli: "Servono più controlli" Chi era Italo Ferraro: studi e carriera Italo Ferraro morto a Napoli: l’architetto e storico investito da uno scooter Dopo l’investimento, le condizioni di Ferraro sono subito apparse gravissime. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Una selezione di notizie su Italo Ferraro

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NAPOLI – Ancora un grave investimento sulle strade di Napoli. Intorno alle ore 20, al Corso Vittorio Emanuele, è stato travolto lo scrittore Italo Ferraro, investito da una ragazza alla guida di uno scooter. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegr - facebook.com facebook

Investito al Corso Vittorio Emanuele, lo scrittore 84enne Italo Ferraro muore dopo straziante agonia ift.tt/SEiZs5x x.com