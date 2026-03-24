La probabile formazione dell'Italia che giovedì sfiderà l'Irlanda del Nord a Bergamo nella semifinale del playoff di qualificazione ai Mondiali. Bastoni potrebbe aver superato il problema alla caviglia (la sua principale alternativa è Scavlini). In attacco Kean e Retegui sono insidiati da Pio Esposito, in ottima forma con l'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia-Irlanda del Nord, la formazione: ballottaggio in attacco

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