Italia bomba inesplosa su un muretto terrore in pieno centro | scatta l’allarme

Nel pomeriggio di martedì 24 marzo 2026, a Nardò, un ordigno è stato trovato appoggiato su un muretto nel centro della città. La presenza dell’oggetto ha portato all’attivazione immediata delle forze dell’ordine e all’evacuazione di alcune zone circostanti. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per neutralizzare la bomba e verificare la natura dell’ordigno.

Un ordigno lasciato in bella vista su un muretto ha fatto scattare l’allarme nel pomeriggio di martedì 24 marzo 2026 a Nardò (Lecce). La segnalazione è partita dai residenti, che hanno notato la presenza sospetta vicino a un’abitazione disabitata e in vendita. In pochi minuti sono arrivati gli agenti del Commissariato, con la priorità di mettere tutti al sicuro. La polizia ha isolato l’area e chiuso completamente la strada al traffico: niente auto, niente pedoni. Secondo le ricostruzioni, la chiamata al 112 sarebbe arrivata poco prima delle 18, facendo scattare il protocollo d’emergenza. Per precauzione sono state fatte uscire temporaneamente anche alcune famiglie delle abitazioni più vicine, in attesa dell’arrivo degli specialisti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Allarme bomba, scatta l’evacuazione: terrore in italia, proprio lìMomenti di forte apprensione nella mattinata al Palazzo di Giustizia di Milano, dove una segnalazione improvvisa ha fatto scattare un allarme bomba...

“Botto fortissimo!”. Bomba esplode in pieno centro: terrore in cittàUn’esplosione avvenuta nella notte ha colpito la sinagoga di Rue Léon Frédéricq a Liegi, in Belgio, causando rilevanti danni materiali ma senza...

Contenuti utili per approfondire Italia bomba inesplosa su un muretto...

Temi più discussi: Bomba inesplosa nella Base Usaf: evacuazione, dipendenti a casa e artificieri sul posto per la bonifica; Allarme bomba alla banca Credem in piazza delle Cinque Lune: evacuata la sede nel centro di Roma; Aviano, base Usaf alla portata dei missili iraniani: livello di allerta a 'Bravo Plus'; Tata Matilda e il grande botto, come finisce e dove è stato girato il famoso sequel?.

Bomba a mano ritrovata su un muretto: è giallo. E arrivano degli artificieriUna bomba a mano lasciata inesplosa su un muretto di un'abitazione disabitata in via Calabrese ha fatto scattare nel pomeriggio l'allarme ... msn.com

Bomba a mano abbandonata su un muretto: strade chiuse e case evacuate, intervengono gli artificieriUna bomba a mano inesplosa è stata trovata su un muretto di un’abitazione disabitata in via Calabrese, facendo scattare l’allarme nel pomeriggio di martedì 24 marzo ... leggo.it