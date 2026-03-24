(LaPresse) La scena di un attacco missilistico iraniano su Tel Aviv, in Israele. Un missile lanciato da Teheran ha lasciato un ampio cratere nel terreno. Avi Gabbay, dei servizi antincendio e di soccorso israeliani, ha detto che non ci sono state vittime negli edifici vicini e che nessuno è rimasto intrappolato all’interno. “Gli edifici sono vecchi”, ha detto. “Puoi vedere la distruzione circostante di tutti i vetri e le finestre dei negozi che sono state rotte qui.” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, attacco a Tel Aviv: il cratere lasciato da un missile iraniano

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