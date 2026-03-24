Israele attacco a Tel Aviv | il cratere lasciato da un missile iraniano
(LaPresse) La scena di un attacco missilistico iraniano su Tel Aviv, in Israele. Un missile lanciato da Teheran ha lasciato un ampio cratere nel terreno. Avi Gabbay, dei servizi antincendio e di soccorso israeliani, ha detto che non ci sono state vittime negli edifici vicini e che nessuno è rimasto intrappolato all’interno. “Gli edifici sono vecchi”, ha detto. “Puoi vedere la distruzione circostante di tutti i vetri e le finestre dei negozi che sono state rotte qui.” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Articoli correlati
Leggi anche: Missile iraniano con testata da 100 kg colpisce Tel Aviv. Israele risponde bombardando Teheran. Risale il petrolio: Brent sopra i 100 dollari al barile
Missile iraniano sul Tel Aviv: buco nel manto stradaleDomenica un buco nel manto stradale è stato osservato nell’area di Tel Aviv a seguito dell’impatto dei frammenti di un missile iraniano intercettato.
Attacco preventivo lanciato da Israele con Usa contro l'Iran
Tutto quello che riguarda Tel Aviv
Temi più discussi: La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar; Israele, missili iraniani a Tel Aviv e nel centro del Paese; Video. Israele, attacco missilistico iraniano vicino a Tel Aviv: uccisa coppia anziana a Ramat Gan; Attaccato l'impianto energetico di South Pars in Iran.
Iran, nella notte missili su Tel Aviv. Arabia Saudita abbatte droni sulla regione petroliferaGli attacchi su Tel Aviv (AP Photo/Ohad Zwigenberg) Sei persone sono rimaste leggermente ferite ... msn.com
Video. Israele, attacco missilistico iraniano vicino a Tel Aviv: uccisa coppia anziana a Ramat GanVideo. Un missile iraniano ha colpito all'alba di mercoledì 18 marzo un edificio residenziale a Ramat Gan, vicino a Tel Aviv, uccidendo due persone, secondo Magen David Adom. it.euronews.com
MEDIO ORIENTE | Trump annuncia una tregua e punta ad un accordo. Nella notte raid dell'Iran su Israele e Tel Aviv bombarda Teheran. Le forze israeliane stanno colpendo lanciatori di missili e infrastrutture nella parte occidentale del Paese. #ANSA facebook
#TG2000 - Medio Oriente, attacchi incrociati. Oltre #Teheran e #TelAviv colpita anche Riad #23marzo #TV2000 #Israele #Iran x.com