Israele attacco a Tel Aviv | il cratere lasciato da un missile iraniano

Da lapresse.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) La scena di un attacco missilistico iraniano su Tel Aviv, in Israele. Un missile lanciato da Teheran ha lasciato un ampio cratere nel terreno. Avi Gabbay, dei servizi antincendio e di soccorso israeliani, ha detto che non ci sono state vittime negli edifici vicini e che nessuno è rimasto intrappolato all’interno. “Gli edifici sono vecchi”, ha detto. “Puoi vedere la distruzione circostante di tutti i vetri e le finestre dei negozi che sono state rotte qui.” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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