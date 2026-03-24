Israele a testa in su La risposta agli attacchi è necessità

Dalla distruzione al progetto, dall’emergenza alla gestione. Sulle rovine dei palazzi distrutti si costruiscono grattacieli di quindici piani: è la resilienza della popolazione israeliana Tel Aviv. Mentre Israele entra nella quarta settimana di guerra, sale il numero dei feriti causati dagli attacchi di Iran e Hezbollah. Sabato sera missili iraniani hanno colpito Dimona e Arad, nel deserto del Negev. Ad Arad l’esplosione in un quartiere densamente popolato ha causato 115 feriti, di cui una decina gravi e ha danneggiato venti edifici. L’Idf ha dichiarato che non si sono verificati errori nell’intercettazione dei missili balistici e ha ribadito che per quanto il tasso di successo delle intercettazioni sia senza precedenti, non arriva mai al 100 per cento; il resto lo devono fare i cittadini, entrando nei rifugi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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È stato sorprendente vedere ben due missili balistici iraniani superare le difese di Israele e creare gravi danni, soprattutto perché uno dei due è caduto a Dimona, la città che è il cuore dei programmi nucleari e dei programmi strategici che hanno permesso a I facebook

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