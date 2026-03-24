Le Isole Marchesi sono un arcipelago situato nella Polinesia Francese, raggiungibile solo attraverso percorsi che richiedono l’accettazione di un viaggio lungo e isolato. Questo gruppo di isole si trova nel Pacifico e rappresenta una destinazione poco accessibile, nota per la sua posizione remota e per le condizioni di viaggio che richiedono pianificazione e pazienza.

Ci sono luoghi che si raggiungono solo dopo aver accettato di perdersi. Le Isole Marchesi, arcipelago remoto della Polinesia Francese, sono uno di questi. Arrivarci dall’Europa significa accettare una progressiva sottrazione: prima si perdono i riferimenti, poi le abitudini, infine l’illusione che il viaggio debba essere comodo, lineare, docile. Si vola a lungo, si attraversano oceani e fusi orari, si approda a Tahiti, si riparte ancora, e soltanto allora si comincia a capire perché le Marchesi abbiano custodito così bene la propria identità. La loro cultura si è preservata anche grazie alla distanza, alla difficoltà dell’accesso, all’ isolamento mai del tutto domato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Isole Marchesi, l’orgoglio remoto da vivere in silenzio

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