Novità per il modello della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), il passaggio obbligato per ottenere l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) e accedere a bonus e prestazioni sociali. Gli aggiornamenti, introdotti con il decreto del Ministero del Lavoro dello scorso 2 marzo, recepiscono le modifiche della Legge di Bilancio e superano definitivamente la fase transitoria che ha caratterizzato i primi mesi dell’anno. Chi ha già presentato la Dsu tra gennaio e febbraio non dovrà fare nulla: l’Inps ha provveduto ad aggiornare automaticamente le attestazioni. Per chi deve ancora compilare la dichiarazione, invece, è fondamentale conoscere i cambiamenti, perché incidono direttamente sul valore finale dell’indicatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Isee 2026, cambia la Dsu: dalle criptovalute alla prima casa, cosa bisogna sapere

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