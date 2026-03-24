Home > Esteri > Sei persone sono rimaste leggermente ferite a Tel Aviv in seguito all’ultimo attacco missilistico iraniano. Lo riferisce Times of Israel, citando i servizi di emergenza. Numerosi edifici e veicoli sono stati danneggiati. Secondo quanto riportato dai media israeliani, frammenti di missili avrebbero colpito Rosh Ha’ayin, a est di Tel Aviv, causando danni. Il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita ha dichiarato martedì di aver abbattuto almeno 19 droni nella Provincia Orientale del Regno, ricca di giacimenti petroliferi. Ieri Donald Trump aveva parlato di colloqui in corso con l’Iran, ma Teheran aveva nettamente smentito la notizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, nella notte missili su Tel Aviv. Arabia Saudita abbatte droni sulla regione petrolifera

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