Iran l’ambasciatore Ferrara | La diplomazia non è ancora finita

L'ambasciatore ha dichiarato che le trattative diplomatiche con l'Iran sono ancora in corso, sottolineando che non si sono conclusi i tentativi di risolvere la situazione attraverso il dialogo. L'intervento arriva in un momento di tensione tra le parti e riguarda il proseguimento degli sforzi diplomatici per affrontare le questioni aperte. Nessuna comunicazione ufficiale indica un cambio di strategia o la fine delle negoziazioni.

(Adnkronos) – La diplomazia non è ancora finita. È l’affermazione con cui l’ambasciatore Pasquale Ferrara ha concluso la sua lectio magistralis – la prima per la sede di Brescia – nell’aula magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in occasione delle celebrazioni del decennale del corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Dalla diplomazia delle armi all’arma della diplomazia: incontro con l’Ambasciatore FerraraTempo di lettura: < 1 minutoIl Laboratorio per la felicità pubblica e il Comitato PIU’ UNO Benevento 1 organizzano per giovedì 22 gennaio 2026 alle... L’ex ambasciatore Mousavian: “Attacco all’Iran sarebbe un disastro, solo la diplomazia può fermare escalation”Mentre sale la tensione in Iran, davanti al rischio sempre più alto di un'escalation, Fanpage. Aggiornamenti e notizie su Iran l'ambasciatore Ferrara La... Temi più discussi: Guerra in Iran, Rauti: Gli investimenti in difesa? Portano ricchezza. Allarme per gli attacchi ibridi. Ecco che cosa aspettarsi dai prossimi mesi; Iran, l’ambasciatore Ferrara: La diplomazia non è ancora finita; Larijani il veterano stabilizzante | argine ai militari ultima voce della diplomazia. Iran: Ambasciatore Ferrara in Università Cattolica, la diplomazia non è ancora finita (2)Due nomi, in particolare, riflettono questa deriva: il genero di Trump Jared Kushner e Steve Witkoff, imprenditore immobiliare divenuto ... agenzianova.com Iran, l'ambasciatore Ferrara: La diplomazia non è ancora finitaAll'Università Cattolica di Brescia, la lectio magistralis dell’ambasciatore già direttore politico del Ministero degli Esteri ... adnkronos.com Voci arabe sulla guerra in Iran, 6ª puntata: censura, propaganda e il mito di “Shahanshah”. Leggi RAI Al-Arab, la rassegna stampa dei media arabi qui - facebook.com facebook Segui gli aggiornamenti: ilsole24ore.com/art/trump-parl… #MedioOriente #Trump #Iran #IlSole24Ore x.com