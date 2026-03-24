Iran la guerra in diretta | Trump annuncia accordo in 15 punti ma Teheran smentisce e lancia nuova ondata di missili contro Israele

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi martedì 24 marzo: bombe israeliane sul Libano. Trump annuncia a sorpresa accordo in 15 punti in via di definizione con Teheran che rinuncerebbe ad avere l'atomica e stop ai raid per 5 giorni. Il presidente del Parlamento iraniano: "Fake news". Risale il petrolio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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