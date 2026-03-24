Nuova giornata di conflittooggi inIran, mentre sarebbero in corsonegoziati tra gli Stati Uniti e il regime di Teheran. Unmissilebalisticolanciato dall’Iran verso Tel Avivha provocato ilferimento di sei persone. Stando alle dichiarazioni della polizia,il missile trasportava una testata con cento chili di esplosivo, causandodanni significativia vari edifici e veicoli. La notizia è stata riportata dallaCNN. Secondo quanto dichiarato dal servizio di emergenza israelianoMagen David Adom, sono stati identificati almenoquattro punti di impatto nella città. Lesquadre di ricercaesoccorsosono operative nelle diversearee colpite, come confermato dalla polizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, attacco missilistico a Tel Aviv e la pronta risposta di Israele

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