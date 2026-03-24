iOS 26.4 ai blocchi di partenza settimana di aggiornamento Apple

(Adnkronos) – Apple si appresta a rilasciare iOS 26.4, come confermato dalla recente distribuzione della versione Release Candidate agli sviluppatori e ai beta tester. Sebbene l'attenzione del mercato fosse inizialmente rivolta al debutto della nuova Siri più intelligente, anticipata durante la WWDC del 2024, il pacchetto software attuale esclude ancora il rinnovamento dell'assistente vocale. Il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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iOS 26.0.2: NUOVO AGGIORNAMENTO in arrivo per iPhone

Aggiornamenti e contenuti dedicati a iOS 26 4 ai blocchi di partenza...

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