Intimissimi presenta “Ultralight Cotton”, il nuovo tessuto ultra leggero e traspirante che unisce comfort, sensualità e sostegno naturale. Intimissimi firma una nuova rivoluzione nel mondo dell’intimo e presenta “Ultralight Cotton”, un tessuto inedito pensato per riscrivere il concetto di comfort quotidiano. Una fibra leggerissima, quasi impalpabile, che avvolge il corpo con naturalezza e unisce sostegno delicato e sensualità discreta. Il nuovo materiale nasce da un blend innovativo composto per l’ 86% da cotone e per il 14% da elastan, frutto di una tecnologia tessile che combina filati sottilissimi, grande elasticità e una morbidezza sorprendente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Intimissimi lancia “Ultralight Cotton”: il nuovo intimo leggero come una nuvola

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