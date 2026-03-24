Il portiere dell'Inter ha ricevuto una decisione negativa da parte dei giudici, che hanno respinto le sue richieste e riconosciuto pochi dei gol evitati. A fine stagione, il calciatore lascerà il club, anche se al momento non sono state ufficializzate le modalità del trasferimento. Per il ruolo di portiere titolare, al momento, il primo nome indicato è quello di un altro portiere proveniente da una squadra di Serie A.

Il più classico degli “ancora tu”. Sommer ha deluso un’altra volta e l’ha fatto allo stesso modo: con una respinta corta. Una conclusione trasformata in un assist involontario. Il gol concesso contro la Fiorentina fa rima con quello visto nel derby d’andata, quando lo svizzero si “allungò” sul destro di Saelemakers favorendo il gol vittoria di Pulisic. Sommer è a fine corsa: a giugno lascerà l’Inter dopo tre stagioni di alti– vedi la stagione della seconda stella da protagonista o le parate dell’anno scorso in Champions – e qualche basso, come in questa annata. Alcuni errori sono costati punti, come ad esempio Udinese, Juventus, Milan all’andata e via così, altri sono stati cancellati dalle vittorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Sos Sommer: respinte corte e pochi gol evitati. A fine anno se ne andrà, ma intanto...

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