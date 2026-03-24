Inter Roma Gasperini sorride | recupero possibile per questo top

L’allenatore della squadra di calcio ha ricevuto buone notizie in vista della prossima partita. Dopo circa un mese di assenza, un giocatore chiave potrebbe tornare a disposizione. La squadra sembra essere vicina al recupero completo di questa pedina importante, che potrebbe tornare a giocare nel prossimo impegno ufficiale. La ripresa del campionato si avvicina e le condizioni del giocatore sono in miglioramento.

Inter Roma. Buone notizie per Gasperini in vista della ripresa del campionato. Dopo un’assenza che si protrae ormai da circa un mese, la Roma sembra pronta a ritrovare una delle sue pedine più talentuose: Matias Soulé. L’attaccante argentino, frenato da una fastidiosa pubalgia che ne ha condizionato l’impiego nelle ultime settimane, ha finalmente dato segnali incoraggianti durante le ultime sessioni di lavoro a Trigoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex Juventus è tornato oggi ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Una notizia che fa respirare l’ambiente giallorosso, rimasto orfano della creatività e del dribbling del classe 2003. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Berrettini, Miami ti sorride: tabellone senza Top 20 fino alle semifinali. Rilancio possibile Roma, Dybala torna in gruppo a Trigoria: Gasperini sorride per il NapoliLa marcia di avvicinamento della Roma verso il posticipo di domenica contro il Napoli entra nel vivo. Tutto quello che riguarda Inter Roma Temi più discussi: Finalissima cancellata, l'Inter sorride: come cambia la gestione del rientro di Lautaro Martinez; Il pomeriggio di De Rossi: batte la Roma e non sorride mai in campo, dall'abbraccio con El Shaarawy al saluto a Gasperini; Celik rinato dopo anni complicati. Ma adesso la Roma rischia di perderlo, contro la volontà di Gasperini; Di Francesco sorride: Lecce, 2 RECUPERI IMPORTANTI!. La Roma e Gasperini possono sorridere: si rivede Soulé in gruppo, le sue condizioni in vista dell'InterMatias Soulé è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato le ultime sette partite: le sue condizioni in vista di Inter-Roma. Si giocherà al Giuseppe Meazza, dove l'Inter ospiterà la Roma, una ... msn.com Roma, Soulé si allena in gruppo: Gasperini sorride. Cosa filtra verso il big match contro l'InterL'argentino torna ad allenarsi con la squadra dopo 50 giorni d'assenza e ora l'obiettivo è recuperare la condizione per rientrare in campo dopo la sosta per le nazionali ... tuttosport.com #SerieA, le decisioni del Giudice Sportivo: Carlos Augusto salta Inter-Roma x.com Roma, buone notizie verso l'Inter: un "big" torna ad allenarsi in gruppo dopo più di un mese e mezzo https://tinyurl.com/yc3jd4dt - facebook.com facebook