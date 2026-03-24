Inter News arrivano le sanzioni del Giudice Sportivo | l’esterno salta la Roma

Il Giudice Sportivo ha annunciato le sanzioni dopo le partite della scorsa giornata di campionato. Tra le decisioni prese, un giocatore dell'Inter è stato fermato per una giornata di squalifica e quindi salterà la prossima partita contro la Roma. La sanzione arriva a seguito del pareggio contro la Fiorentina, influendo sui piani della squadra per l’impegno successivo.

Inter News. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, il verdetto del Giudice Sportivo ha presentato il conto in casa Inter, complicando i piani di Cristian Chivu per il prossimo impegno di campionato. La 30^ giornata di Serie A ha lasciato in dote una squalifica pesante che costringerà i nerazzurri a ridisegnare la corsia mancina in vista di una delle sfide più delicate della stagione, ovvero il big match contro la Roma in programma nel giorno di Pasqua. Il protagonista del provvedimento disciplinare è Carlos Augusto, il cui cartellino giallo rimediato contro i viola si è rivelato fatale. Il laterale brasiliano, punito per un comportamento scorretto nei confronti di un avversario, è incappato nella sua quinta sanzione stagionale: essendo già nell’elenco dei diffidati, l’ammonizione ha fatto scattare automaticamente il turno di stop. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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