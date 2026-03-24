Durante la partita tra Inter e Fiorentina, l’Open VAR ha esaminato un episodio riguardante un presunto fallo di mano di Pongracic. Nel dialogo tra l’arbitro Colombo e l’assistente Maresca, si discuteva di un pallone considerato inatteso, con l’arbitro che ha commentato: «Pallone inaspettato, fa per toglierla». L’analisi ha riguardato specificamente questa situazione nel contesto della gara.

Inter News 24 Inter Fiorentina, Open VAR ha analizzato l’episodio del presunto fallo di mano di Pongracic nella gara di domenica sera. La moviola di Fiorentina-Inter approda su OpenVAR, dove i vertici arbitrali hanno analizzato il discusso contatto nell’area viola che ha fatto tremare i 68 punti della capolista. Nonostante le proteste dei ragazzi di Cristian Chivu (guidati in panchina da Kolarov ) per un tocco di mano di Marin Pongra?i?, la decisione del campo è stata confermata: nessun calcio di rigore per l’Inter sotto la gestione Oaktree. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Fiorentina, caso Pongracic a OpenVAR: «Pallone inaspettato, fa per toglierla». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Fiorentina, caso Pongracic a Open VAR: «Pallone inaspettato, fa per toglierla». Il dialogo tra Colombo e Maresca

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