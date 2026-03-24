Inter Barella non convince | errore decisivo contro la Fiorentina

Il rendimento di Nicolò Barella all’ Inter preoccupa molto: il centrocampista italiano è uno dei leader della squadra nerazzurra, sia dentro che fuori dal campo, ma da qualche mese le sue prestazioni viaggiano nettamente al di sotto della media. Contro la Fiorentina un errore decisivo ha portato al definitivo 1-1. I motivi della forma attuale di Barella sono ignoti ma una cosa è certa: se l’Inter da un mese non trova la via della vittoria, uno dei motivi sta anche nelle prestazioni sottotono dei leader della squadra. Barella, che errore contro la Fiorentina. Nell’ultima gara di campionato, valida per la 30° giornata di Serie A, l’ Inter è andata vicinissima a conquistare i tre punti, adottando un atteggiamento di resistenza e sacrificio dopo il vantaggio lampo di Pio Esposito dopo 40 secondi dal fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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