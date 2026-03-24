Intelligenza artificiale a scuola questionario europeo per docenti | partecipazione entro il 25 marzo 

Un questionario europeo rivolto ai docenti invita a partecipare entro il 25 marzo per raccogliere opinioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle scuole. L’obiettivo è comprendere come questa tecnologia venga adottata in ambito educativo, in che modo influenza le attività degli insegnanti e quali strumenti vengono impiegati nel contesto scolastico. La consultazione si inserisce in un processo di analisi più ampio sulla digitalizzazione dell’istruzione.

L’intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il mondo dell’istruzione, aprendo nuove possibilità per innovare la didattica, personalizzare l’apprendimento e supportare il lavoro degli insegnanti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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