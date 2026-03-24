insieme abbiamo tutelato i valori fondamentali vera forza democratica

"Oggi celebriamo il frutto di un lavoro collettivo che, in questi mesi, ha visto ognuno di noi impegnarsi con determinazione, sia a livello individuale sia come comunità". A esultare è il Movimento 5 Stelle Modena (Stefania Ascari, Giovanni Silingardi, Vittorio Ferraresi, Massimo Bonora, Elisabetta Canovi). "Un percorso intenso, fatto di impegno, responsabilità e partecipazione, che ha dimostrato quanto la forza di un gruppo unito possa incidere concretamente nella difesa dei valori fondamentali. È stato particolarmente significativo vedere come tutte e tutti abbiano contribuito senza risparmiarsi, mettendo al centro una battaglia comune, la tutela dei diritti dei cittadini e delle cittadine, con un’attenzione particolare verso le persone più fragili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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