infrastrutture logistica e sviluppo sostenibile al centro del dibattito nazionale

Taranto ospiterà i prossimi 27 e 28 marzo 2026, presso la Camera di Commercio di Brindisi–Taranto, l’evento nazionale “Pianificazione strategica dei sistemi portuali: vulnerabilità apparenti e opportunità di sviluppo sostenibile del trasporto intermodale e di rilancio del territorio”, un momento di confronto tra istituzioni, accademia e operatori del settore sui nuovi scenari della portualità italiana. Ad aprire i lavori della prima giornata sarà il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e tra i saluti istituzionali è prevista la partecipazione del P residente della Regione Puglia Antonio Decaro, insieme ai rappresentanti delle principali istituzioni territoriali, del mondo universitario e delle categorie produttive. 🔗 Leggi su Panorama.it

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