Inter News 24 Infortunio Lautaro, i nerazzurri vogliono recuperare l’attaccante durante questa sosta e proporlo dal primo minuto contro la Roma. L’ Inter di Cristian Chivu si ferma per rifiatare, ma l’attenzione di tutto l’ambiente è rivolta a un unico uomo: Lautaro Martinez. Dopo il pareggio di Firenze che ha visto il vantaggio sul Milan ridursi a 6 punti, il ritorno del capitano è diventato una necessità vitale per blindare i 69 punti e scacciare le “nuvole grigiastre” comparse improvvisamente sulla marcia verso lo scudetto. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Infortunio Lautaro Martinez, operazione rientro: il Toro punta la Roma per scacciare la crisi dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Lautaro, Chivu rompe gli indugi: piano definito, spunta la data del ritorno in campo

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