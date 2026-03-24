Infortuni in mare basta carte inutili | a Molfetta nasce il patto per proteggere i pescatori baresi

A Molfetta è stato siglato un accordo volto a migliorare la sicurezza dei pescatori locali, con l’obiettivo di ridurre gli infortuni in mare. L’intento è eliminare le procedure burocratiche superflue e promuovere una cultura della prevenzione che si traduca in comportamenti quotidiani tra i lavoratori del settore.

Stop alla burocrazia: l'accordo punta su formazione pratica e prevenzione per i 3.300 pescatori baresi. Un piano concreto per ridurre infortuni e malattie nel settore ittico Ridurre gli infortuni in mare e costruire una cultura della prevenzione che non sia solo burocrazia, ma pratica quotidiana. È questo il senso dell'accordo quadro che verrà siglato il 25 marzo presso la Capitaneria di Porto di Molfetta. Un'intesa che vede seduti allo stesso tavolo la ASL Bari (attraverso il Dipartimento di Prevenzione - SPESAL Area Nord), le associazioni datoriali e i sindacati di categoria. Il settore ittico pugliese è un colosso fragile: 3. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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