Infortuni in mare basta carte inutili | a Molfetta nasce il patto per proteggere i pescatori baresi

A Molfetta è stato siglato un accordo volto a migliorare la sicurezza dei pescatori baresi e a ridurre gli infortuni in mare. L'obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione che vada oltre la burocrazia, diventando parte delle azioni quotidiane di chi lavora in mare. L'iniziativa mira a semplificare le procedure e favorire l'adozione di pratiche più efficaci.

Stop alla burocrazia: l'accordo punta su formazione pratica e prevenzione per i 3.300 pescatori baresi. Un piano concreto per ridurre infortuni e malattie nel settore ittico Ridurre gli infortuni in mare e costruire una cultura della prevenzione che non sia solo burocrazia, ma pratica quotidiana. È questo il senso dell'accordo quadro che verrà siglato il 25 marzo presso la Capitaneria di Porto di Molfetta. Un'intesa che vede seduti allo stesso tavolo la ASL Bari (attraverso il Dipartimento di Prevenzione - SPESAL Area Nord), le associazioni datoriali e i sindacati di categoria. Il settore ittico pugliese è un colosso fragile: 3. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Infortuni in mare, basta "carte inutili": a Molfetta nasce il patto per proteggere i pescatori baresi Articoli correlati Pericolo cormorani per i pescatori baresi, l'allarme degli operatori: "Danni del 40% alla produzione"Le parole di Davide Di Pinto, responsabile regionale di Coldiretti pesca, raccontano un fenomeno diventato allarmante negli ultimi anni Un fenomeno... Aggiornamenti e notizie su Infortuni in mare basta carte inutili a... Argomenti discussi: Infortuni in mare, basta carte inutili: a Molfetta nasce il patto per proteggere i pescatori baresi; I sindacati intervengono sull'incidente al porto: Basta infortuni.