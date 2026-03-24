Infarto fatale alla cardiopatica il medico che la dimise 10 ore prima pagherà 86mila euro all’ospedale di Magenta
Milano, 24 marzpo 2026 – Il 10 luglio 2021, una donna di 57 anni viene dimessa dall’ ospedale Fornaroli di Magenta dopo un ricovero di sei giorni per un sospetto infarto miocardico: la coronografia non ha fatto emergere lesioni ostruttive significative, evidenziando un “mantenimento del risultato della pregressa angioplastica ”. Che era stata eseguita il 6 luglio 2020 con “posizionamento di tre stent ” per riaprire l’arteria discendente anteriore, occlusa per una “ristenosi” (formazione di tessuto cicatriziale) all’interno di un primo stent che era stato impiantato nella coronaria a marzo del 2019, quando la paziente aveva avuto un primo infarto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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