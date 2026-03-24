Milano, 24 marzpo 2026 – Il 10 luglio 2021, una donna di 57 anni viene dimessa dall’ ospedale Fornaroli di Magenta dopo un ricovero di sei giorni per un sospetto infarto miocardico: la coronografia non ha fatto emergere lesioni ostruttive significative, evidenziando un “mantenimento del risultato della pregressa angioplastica ”. Che era stata eseguita il 6 luglio 2020 con “posizionamento di tre stent ” per riaprire l’arteria discendente anteriore, occlusa per una “ristenosi” (formazione di tessuto cicatriziale) all’interno di un primo stent che era stato impiantato nella coronaria a marzo del 2019, quando la paziente aveva avuto un primo infarto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Infarto fatale alla cardiopatica, il medico che la dimise 10 ore prima pagherà 86mila euro all’ospedale di Magenta

Articoli correlati

Malore fatale al centro Salus, medico stroncato da infarto. Era appena arrivato al barGrosseto, 30 gennaio 2026 – Conosciuto e stimato dalla comunità medica e dai suoi molti pazienti, accuditi nel corso degli anni, la morte di...

Leggi anche: Schianto fatale. Medico muore. Ospedale in lutto