Indetti i comizi elettorali a Messina si voterà regolarmente

Finisce nel nulla il ricorso di un gruppo di cittadini sui tempi delle dimissioni dell'ex sindaco Basile. La firma al decreto dell'assessore a interim Schifani Sono state indette dall'assessorato regionale agli Enti locali le elezioni amminisrative per domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio con eventuale ballottaggio domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno. "Le operazioni di voto si svolgeranno - si legge - nella giornata di domenica, 24 maggio 2026, dalle ore 07:00 alle ore 23:00, e nella giornata di lunedì, 25 maggio 2026, dalle ore 07:00 alle ore 15:00 e, in caso di secondo turno di ballottaggio, nella giornata di domenica 07... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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